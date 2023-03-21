„Здравствуйте, красивая женщина!“ Как любовные мошенники выманивают деньги у эстонок?(24)
Весна традиционно считается временем романтических отношений. Этим пользуются активизировавшиеся виртуальные мошенники. За прошлый год на „любовном мошенничестве“ жители Эстонии потеряли 213 229 евро (и это только официально) — в среднем каждая жертва рассталась с суммой в 10 тысяч евро. При этом зачастую обманутые женщины не торопятся обращаться с заявлениями в полицию, боясь порицания со стороны родных и близких. Но попасть на удочку мошенников может даже человек, который, казалось бы, здраво рассуждает и смотрит на мир критически. Об этом твердят и сотрудники полиции, и психологи, и даже сами жертвы. Какие „любовные серенады“ поют виртуальные мошенники и действительно ли так сложно перед ними устоять, испытала на себе журналист RusDelfi.
Дарит цветы. Правда, виртуальные
Найти быструю любовь в интернете оказалось делом простым. Даже не заходя на специальные сайты знакомств. Достаточно заглянуть в популярный среди жителей Эстонии фейсбук — в чатах выбираем „запросы на переписку“ или „спам“, и там уже с большой долей вероятности будут сообщения от заморских принцев. В моем профиле оказалось целых двадцать четыре приветствия.
Зачастую потенциальные мошенники создают себе положительный и интересный имидж. Солдат США или врач, волонтер Красного Креста или сотрудник ООН, капитан корабля или представитель другой связанной с мореходством должности.
В моих переписках разнообразием мужчины не блистали — все сплошь бывшие военные или врачи, вдовцы, с детьми и разбитыми сердцами. С тремя из них я решила завязать разговор.
Новые знакомые с самого начала не стесняются писать комплименты. Некоторые сообщения пропитаны глубинными смыслами.