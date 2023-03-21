„Здравствуйте, красивая женщина!“ Как любовные мошенники выманивают деньги у эстонок?

Дарит цветы. Правда, виртуальные

Найти быструю любовь в интернете оказалось делом простым. Даже не заходя на специальные сайты знакомств. Достаточно заглянуть в популярный среди жителей Эстонии фейсбук — в чатах выбираем „запросы на переписку“ или „спам“, и там уже с большой долей вероятности будут сообщения от заморских принцев. В моем профиле оказалось целых двадцать четыре приветствия.

„Мне нравится общаться с тобой. Знаешь, в сообщениях можно писать все, что хочется, но я честен с тобой. Мне даже легче от того, что я рассказываю тебе все это. Я не люблю ложь и предпочитаю говорить правду. Правда всегда лучше, и это сближает, как мне кажется. Появляется доверие независимо от ситуации. Я не люблю лесть и людей, которые стараются угодить ради выгоды. Может быть поэтому у меня мало друзей. На самом деле я романтичен, и мне нравится доставлять приятные эмоции хорошим людям“, — пишет мне работающий в Польше немец Джеймс на чистом русском языке.