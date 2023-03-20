В апреле на шоссе Таллинн-Тарту начнется строительство трехполосного участка дороги

Стоимость работ составляет 8,9 миллиона евро, к этой сумме добавится налог с оборота.

„Мы продолжим работы, направленные на то, чтобы шоссе Таллинн-Тарту стало еще более безопасным, и построим еще один участок по схеме 2+1, чтобы создать на шоссе с высокой плотностью движения безопасные объездные коридоры, - сказал глава южного подразделения Департамента транспорта Янар Таал. – Благодаря тому, что снизится количество опасных ситуаций, движение станет более плавным и безопасным“.

„Отрадно, что Департамент транспорта продолжает инвестировать в такую важную для страны магистраль, как шоссе Таллинн–Тарту. Фирма Tariston уже имеет опыт строительства асфальтового покрытия на Тартуском шоссе по схеме 2+2 и 2+1 на участках общей протяженностью почти 40 км. Заключенный договор предусматривает строительство на участке Неанурме–Пиккнурме еще 6,4 км“, - сказал член правления Tariston AS Арго Котсар.

Протяженность участка дороги 2+1 Неанурме–Пиккнурме составит 6,4 км. Длина нового участка в направлении Таллинн –Тарту составит 2,1 км и в направлении Тарту–Таллинн 2 км. Направления движения будут разделены барьером.

На участке запланированы прокладка 26,5-метрового моста для мелких животных, установка 191-метрового противошумного экрана, 7214 метров ограждения от животных из сетки и создано 18 мест для пересечения дороги животными. Кроме того, построят восемь автобусных платформ с пешеходными дорожками шириной 2,5 м. В обоих направления предусмотрено также строительство трех карманов на случай экстренной остановки. На расположенном на 141,6-м километре перекрестке установят наружное освещение.

Проект составлен фирмой Skepast&Puhkim. Работы планируется начать в апреле и завершить в конце этого года.

Проект финансируется за счет программы Департамента транспорта, предусматривающей развитие дорожной инфраструктуры в 2021–2027 года, а также Фонда сплочения ЕС и Европейского регионального фонда.