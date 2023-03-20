ГРАФИК | Индекс цен производителей промышленной продукции за год вырос на 12%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с январем прежде всего на индекс повлияло снижение цен в деревообработке, в производстве электронного оборудования, а также бумаги и изделий из бумаги. Кроме того, на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии и электрооборудования.

По сравнению с февралем 2022 года на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, изделий из древесины и строительных материалов. Противоположное влияние оказало снижение цен в производстве топливных масел. В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 12,1%, в том числе в производстве продуктов питания — 21,0%.

Индекс цен на экспортную продукцию в феврале остался на том же уровне, что и в январе. Более всего повысились цены на электроэнергию, одежду, машины и оборудование. При этом наиболее снизились цены в горнодобывающей промышленности, цены изделий из бумаги, а также нефтепродуктов. По сравнению с февралем 2022 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 13,0%.

Индекс цен на импортную продукцию в феврале повысился по сравнению с январем на 0,3%. Более всего выросли цены на электроэнергию, сельскохозяйственную продукцию, а также изделия из кожи и обувь. При этом наиболее снизились цены в горнодобывающей промышленности, цены на изделия из бумаги, а также одежду. По сравнению с тем же месяцем 2022 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 9,6%.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистических работ „Индекс цен производителей промышленной продукции“, „Индекс цен на экспорт“ и „Индекс цен на импорт“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего состояния экономики Эстонии.

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