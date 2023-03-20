Главный тренер Свобода: вижу в эстонских биатлонистах большой потенциал

У сборной Эстонии в этом году самым ярким моментом было 6-е место Туули Томингас на гонке чемпионата мира. По итогам сезона Томингас заняла 44-е место с 101 очком.

Еще две эстонки добрались до очков этапа КМ. Сюзан Кюльм стала 76-й с 16 очками, а Йоханна Талихярм, которая боролась с проблемами со здоровьем, набрала 6 очков и стала 83-й. Среди мужчин единственным эстонцем, набравшим очки, стал Рене Захкна, занявший 60-е место с 42 очками.

У мужчин результаты пока несколько хуже. Однако, по словам Свободы, следующий сезон должен быть лучше. „Одним из самых положительных моментов этого сезона является то, что мужчины сделали шаг вперед в своем физическом развитии. Я уверен, что в следующем сезоне Райдо Ранкель и Кристо Сиймер смогут приблизиться к очкам“, — заявил Свобода. „Приходит много молодежи. Уже в этом году некоторые из них дебютировали на этапе КМ“.

Сборная Эстонии по биатлону не является единым организмом, а состоит из нескольких независимо действующих групп. Теперь, когда сезон завершен, самое время обсудить, какой путь выбрать в ближайшем будущем. „Мы позволили спортсменам завершить сезон этапов КМ. Теперь у нас есть время обсудить, что делать дальше“, - отмечает спортивный директор профсоюза Каури Кыйв.

Ожидается, что к концу марта удастся поговорить со спортсменами. Планы команды на новый сезон, в том числе вопрос о том, останется ли белорус Федор Свобода на посту главного тренера, должны стать известны в середине апреля. Белорус подтвердил, что хотел бы продолжить работу. Главный тренер не видит особой проблемы в том, что некоторые спортсмены тренируются по своим планам.

„Конечно, было бы лучше, если бы команда действовала сплоченно. Однако, если система работает и планы тренировок согласованы с главным тренером, мы не будем принуждать к другим вариантам. Все равно многие сборы проходят в одном месте, а в серии КМ мы по-прежнему единая команда“, — рассматривает возможные варианты Кыйв.

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