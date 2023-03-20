Новости Эстонии
20.03.2023, 12:45

С сегодняшнего дня запрещен выход на лед целого ряда пограничных водоемов

 
Loodus, keskkond
Loodus, keskkond
ФОТО: Ingmar Muusikus | Delfi Meedia

В связи с ухудшением ледовой обстановки с сегодняшнего дня, 20 марта, запрещен выход на лед пешком и на внедорожниках. Ограничение касается Теплого и Псковского озер, озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина.

С завтрашнего дня, 21 марта, пешим ходом и на внедорожниках запрещен выход на лёд Нарвского водохранилища.

Пешим ходом и на внедорожниках разрешается выход на лед следующих водоемов:

  • Чудское озеро (транспортные средства со снаряженной массой до 2000 килограммов)

В целях сохранения жизни запрещается выход на лед следующих пограничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

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