Что не так с новым нарвским бассейном, закрытым прошлым летом? Когда он откроется и смогут ли его посещать горожане?

Бассейн, сумевший пережить времена пандемии, не смог перенести… гарантийный ремонт. Судьба объекта остается крайне призрачной: RusDelfi удалось выяснить, что гарантийный ремонт так и не завершен, оператор не найден, и, возможно, управлять бассейном станет… город. Что это означает для свободного посещения бассейна горожанами, не превратится ли он в базу для спортивной школы и клубов и главное - когда же все проблемы останутся в прошлом и бассейн откроется?

В октябре прошлого года RusDelfi выяснил , что, поскольку собственником недвижимого имущества в совместном учебно-жилом корпусе Академии внутренней обороны и Тартуского университета, в котором также находится бассейн, является Riigi Kinnisvara AS, она и должна найти нового оператора бассейна.

„Договор с бывшим оператором бассейна Spes Ehital OÜ был расторгнут 1 июля, так как арендатор не выполнил свои финансовые обязательства. По всем вопросам, связанным с проданными абонементами на посещение бассейна и т. д., следует обращаться в Spes Ehital OÜ“, - ответили тогда в академии.

Академия внутренней обороны предположила в октябре, что гарантийные работы в соответствии с обязательствами будут завершены не позднее ноября, и выразила надежду, что к тому времени будет достигнуто соглашение с новым оператором, что позволит возобновить работу бассейна. Увы, прошло четыре месяца, и с мертвой точки решение вопроса не сдвинулось.

Специалист по коммуникации Академии внутренней обороны Кристи Кирикал еще раз напомнила, что владельцем здания является Riigi Kinnisvara (RKAS) и пояснила, что учебное заведение - всего лишь один из арендаторов.