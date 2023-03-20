Новости Эстонии
20.03.2023, 12:15

Занимающиеся помощью Украине НКО: ничего не должно отправляться на деревню дедушке

 
Йоханна Лехтме
Йоханна Лехтме
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

С 2014 года в Украине действует ряд НКО, которые различными способами помогают ВСУ. Что они думают о подозрениях в отношении НКО „Слава Украине“ и как им удается держать свои финансы в порядке?

Delfi пообщался с двумя организациями, которые помогают Украине: MTÜ Vaba Ukraina (НКО „Свободная Украина“) и MTÜ Toeta Ukrainat (НКО „Поддержи Украину“). Эти организации, помимо прочего, занимаются доставкой в Украину средств первой помощи, военной техники, генераторов, маскировочных сетей и так далее.

На позапрошлой неделе достоянием общественности стала информация о том, что консультативный совет НКО „Слава Украине“ заказал финансовый аудит и ревизию, чтобы, в том числе, выяснить благонадежность двух связанных друг с другом украинских партнеров. „К сожалению, консультативный совет и правление получили тревожные сигналы относительно надежности двух связанных друг с другом украинских партнеров“, — сообщила организация в своем пресс-релизе.

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