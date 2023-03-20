Надаль впервые за 18 лет вылетел из топ-10 рейтинга ATP

Он опустился с восьмого на 13-е место в рейтинге. Случилось это из-за выхода американца Тейлора Фритца в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика).



Надаль же не смог защитить очки, добытые в прошлом году за выход в финал „Мастерса“ в Индиан-Уэллсе, где уступил Фритцу. Он пропустил турнир из-за травмы, в связи с чем потерял 600 рейтинговых очков, пишет РБК.



Надаль получил повреждение во время матча с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. Ему диагностировали мышечную травму ноги, из-за которой приходится пропустить шесть—восемь недель.



Надаль находился в топ-10 с апреля 2005 года. Он продержался в лидирующей десятке 912 недель подряд, что считается рекордом в истории тенниса. Предыдущий рекорд принадлежал Джимми Коннорсу — 788 недель. Американец был одним из ведущих игроков 1970–1980-х.



„Лучше находиться в топ-10, чем нет. Но, честно говоря, это чудо, что я ни разу не покинул топ-10 за 18 лет со всеми травмами, какие у меня были“, — сказал Надаль, которого цитирует в своем Twitter журналист Record Жозе Моргадо.



Надаль 22 раза (делит по этому показателю рекорд с Новаком Джоковичем) побеждал на турнирах „Большого шлема“, в том числе рекордные 14 раз на „Роллан Гаррос“.

