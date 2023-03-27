27.03.2023, 10:50
Дорожающие продукты и растущий Euribor вынуждают людей работать сразу в нескольких местах - за счет своего свободного времени(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Эстонии по меньшей мере в двух местах работают в основном женщины, пишет издание Eesti Päevaleht.
Сегодня продукты питания дорожают из-за инфляции чуть ли не каждую неделю. Растущий как на дрожжах еврибор не позволяет многим откладывать „на черный день“. Все больше людей вынуждены искать приработок не потому, что хотят повысить уровень жизни, а потому что без дополнительного заработка нечего будет положить на хлеб.