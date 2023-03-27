Экономика
27.03.2023, 10:50

Дорожающие продукты и растущий Euribor вынуждают людей работать сразу в нескольких местах - за счет своего свободного времени

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В прошлом году в два раза выросло число пользователей портала по трудоустройству GoWorkaBit. На платформе можно найти предложения о работе в сфере обслуживания, питания, складского хозяйства.
В прошлом году в два раза выросло число пользователей портала по трудоустройству GoWorkaBit. На платформе можно найти предложения о работе в сфере обслуживания, питания, складского хозяйства.
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

В Эстонии по меньшей мере в двух местах работают в основном женщины, пишет издание Eesti Päevaleht.

Сегодня продукты питания дорожают из-за инфляции чуть ли не каждую неделю. Растущий как на дрожжах еврибор не позволяет многим откладывать „на черный день“. Все больше людей вынуждены искать приработок не потому, что хотят повысить уровень жизни, а потому что без дополнительного заработка нечего будет положить на хлеб.

„Все больше людей ищут дополнительную работу“, - отметил председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Яан-Хендрик Тоомель.

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