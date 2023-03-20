Президент Федерации баскетбола Латвии: пока идет война, о возвращении российских спортсменов не может быть и речи

„Какова первоочередная цель визита в Киев? Во-первых, конечно, встретиться с коллегами. Когда началась война, так получилось, что Латвия стала государством, приютившим украинских баскетболистов. Мы приняли много молодежи, школьников, а национальные сборные – мужская, а впоследствии и женская – проводили свои домашние официальные матчи в Риге. Так создалась первая связь с украинцами и мне захотелось лично побывать в вашей стране.

Во-вторых, мы приехали встретиться с определенными должностными лицами, например, с президентом ФБУ Михаилом Бродским и министром спорта и одновременно президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.

В ситуации, когда Международный олимпийский комитет намерен вернуть российских и белорусских спортсменов, нам нужно действовать совместно. Для нас это очень плохой жест. Я уверен, что пока идет война в Украине, пока россия как агрессор находится здесь, не может быть и речи об их возвращении.

Важно было проговорить общие принципы, которые мы могли бы в дальнейшем придерживаться на международной арене. Плюс лично увидеть и услышать ситуацию в стране, чтобы мы могли еще больше рассказывать, что происходит в Украине“, – рассказал Вейонис в комментарии ФБУ.

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