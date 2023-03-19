ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (389-й день) | „Преступника всегда тянет на место преступления“. Путин посетил оккупированный Мариуполь

Российские госсми опубликовали видео, на котором, как утверждается, Владимир Путин в Мариуполе

Спустя несколько часов после появления сообщений о том, что Владимир Путин якобы посетил оккупированный российскими военными Мариуполь, госсми показали видео с участием президента и вице-премьера Хуснуллина.

В первой части смонтированного видео, опубликованного Риа „Новости“, Владимир Путин ведет машину, а Марат Хуснуллин сидит на переднем сиденье и рассказывает ему о „помощи“ жителям и предпринимателям. За окном машины темно, больше на этом видео ничего рассмотреть невозможно.

Во второй части видео Путин и Хуснуллин осматривают здание. Риа „Новости“ утверждает, что это здание филармонии. Путин садится в одно из кресел в зрительном зале и говорит: „Удобно, красиво“. На этом ролик заканчивается.

Российская армия захватила Мариуполь весной 2022 года после трехмесячной осады. Город перешел под контроль военных РФ в конце мая, когда сдались последние защитники завода „Азовсталь“. По данным легитимных властей Мариуполя, за время российской осады в городе было разрушено до 90% жилых зданий.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в соцсетях визит президента России Владимира Путина в аннексированный Мариуполь.

„Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте „режиссера войны“ (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния“, — написал Подоляк в твиттере.