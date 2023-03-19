ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (389-й день) | „Преступника всегда тянет на место преступления“. Путин посетил оккупированный Мариуполь
Подводим итоги 389-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Российские госсми опубликовали видео, на котором, как утверждается, Владимир Путин в Мариуполе
Спустя несколько часов после появления сообщений о том, что Владимир Путин якобы посетил оккупированный российскими военными Мариуполь, госсми показали видео с участием президента и вице-премьера Хуснуллина.
В первой части смонтированного видео, опубликованного Риа „Новости“, Владимир Путин ведет машину, а Марат Хуснуллин сидит на переднем сиденье и рассказывает ему о „помощи“ жителям и предпринимателям. За окном машины темно, больше на этом видео ничего рассмотреть невозможно.
Во второй части видео Путин и Хуснуллин осматривают здание. Риа „Новости“ утверждает, что это здание филармонии. Путин садится в одно из кресел в зрительном зале и говорит: „Удобно, красиво“. На этом ролик заканчивается.
Российская армия захватила Мариуполь весной 2022 года после трехмесячной осады. Город перешел под контроль военных РФ в конце мая, когда сдались последние защитники завода „Азовсталь“. По данным легитимных властей Мариуполя, за время российской осады в городе было разрушено до 90% жилых зданий.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в соцсетях визит президента России Владимира Путина в аннексированный Мариуполь.
„Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте „режиссера войны“ (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния“, — написал Подоляк в твиттере.
Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) заявил газете Bild am Sonntag, что выполнит требование Международного уголовного суда на арест Путина, если он окажется в ФРГ. „Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении ордера на арест. Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС“, - сказал министр. Как отмечает газета, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе страны ЕС.
Канада отправила в Украину очередную партию военной помощи, включая бронетехнику. Министр обороны страны Анита Ананд разместила в Twitter видеозапись погрузки техники на борт украинского грузового самолета Ан-124 „Руслан“. Судя по видеозаписи, это Bergepanzer 3 - совместная разработка Германии и Нидерландов на базе немецкого танка Leopard 2. Основная задача этой бронемашины на поле боя - эвакуация с него поврежденной гусеничной бронетехники для ее последующего ремонта.
„Мы будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится“, - написала министр обороны Канады в комментарии к видео.
По данным главы военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, город Константиновка подвергся трем артиллерийским обстрелам и пяти залпам кассетными боеприпасами из „Ураганов“. В результате российского удара по городу погиб один человек и еще пятеро ранены. Повреждены 20 частных домов, многоэтажка, школа и магазин.
Россияне продолжают атаковать Бахмут по инерции, заявляют в ВСУ
„Сейчас они тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают по инерции осуществлять по несколько десятков атак, но несут огромные потери. Командование и штабы наши правильно планируют оборону. Благодаря мудрости, сообразительности, нестандартности действий наших командиров и военных, достигают того, что обескровливают врага, ломают его боевой дух“, — заявил в эфире телемарафона представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
NYT: части российских солдат не дают оружие, они только копают окопы
Корреспондент New York Times поговорил с украинскими солдатами о тактике российской армии под Бахмутом. Оператор разведывательного дрона показал ему видео с безоружным российским солдатом. Они предполагают, что часть военных и наемников не носит оружия, потому что его единственная задача - копать окопы.
„У них очень хорошее разделение задач: кто-то только копает, кто-то приносит боеприпасы, кто-то стреляет, и они по отдельности участвуют в наступлении“, - цитирует украинского военного по имени Ярослав газета.
Российские военные очень хорошо умеют окапываться. Как только их войска продвигаются вперед, люди с лопатами подходят сзади и роют окопы и блиндажи, в то время как другие несут боеприпасы и прячут их в ямах. „Скоро у них появляется целая деревня“, - рассказал Ярослав New York Times.
ISW: Пригожин готовит информационный фон, чтобы оправдать неспособность ЧВК „Вагнер“ завершить окружение Бахмута
Военные эксперты обратили внимание на недавнее интервью Пригожина, в котором он утверждал, что украинские силы готовятся к контрнаступлению по пяти отдельным направлениям: в Белгородскую область, в район Кременной, в район Бахмута, в сторону Донецка и в Запорожскую область. По его словам, эти операции начнутся с середины апреля, поэтому он призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, имея при себе боеприпасы и технику.
Аналитики ISW полагают, что Пригожин описал украинские силы как обладающие достаточной боевой мощью, чтобы начать массированное контрнаступление на всем театре военных действий для того, чтобы оправдать неспособность ЧВК „Вагнер“ завершить окружение Бахмута.
Кроме того, военные эксперты отмечают, что описанное Пригожиным украинское контрнаступление также подразумевает, что, по его мнению, российские войска скоро уступят инициативу Украине и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать застопорившиеся или безуспешные наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара.
Российские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня „Град“ по селу Каменскому Васильевского района Запорожской области, сообщает военная администрация региона. В результате попадания по жилому дому погибли три человека и еще двое получили ранения.
„Опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает. Враг не имеет успеха на поле боя с ВСУ, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев. Подумайте о своей безопасности и оставляйте опасные территории!“ — говорится в телеграм-канале администрации Запорожской области, которая частично оккупирована российскими войсками.
На востоке Украины в боях за Бахмут в результате взрыва снаряда легкое ранение получил снайпер-доброволец из Латвии по кличке „Рыжий лис“ (“Red Fox“), сообщает в соцсетях ассоциация „SOS palīdzība Ukrainai“ (“SOS помощь Украине“), которая занимается сбором и доставкой помощи для украинской армии.
Ссылаясь на собственные заявления снайпера, ассоциация информирует, что он ехал с другом из Чехии в районе города Бахмута, за который сейчас идут ожесточенные бои, когда в них не попал 120-миллиметровый снаряд. Мужина из Чехии погиб на месте взрыва.