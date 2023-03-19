Певкур украинской газете: „Российская армия не изменилась за 100 лет“

Эстония, страна с населением 1,4 миллиона человек, граничащая с Россией, является одной из самых активных сторонников Украины. До того как Россия начала полномасштабную войну, Эстония была в числе тех немногих стран, которые предоставляла Украине военную помощь, в том числе противотанковые ракеты и финансовую поддержку.

Несмотря на то, что российское вторжение в Украине захлебнулось и не достигло большинства своих военных и политических целей, по словам Певкура, война далека от завершения, а тяжелая артиллерия по-прежнему крайне необходима Украине.

„Мы выступили с инициативой закупить вместе один миллион патронов для 155-миллиметровых гаубиц“, — говорит Певкур, добавляя, что Эстония вместе с союзниками постоянно стремится сделать больше.

По состоянию на февраль Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму 370 миллионов евро, или более 1% ее ВВП, что сделало помощь Эстонии крупнейшей в мире за этот период. На что Певкур ответил:

„Я мог бы также спросить, почему другие не делают так много, как Эстония. Потому что все мы понимаем, что Украина воюет не только за себя и за украинский народ. Они борются за свободный мир. Вот почему мы должны помогать Украине, чем можем. Конечно, мы знаем, что Украина отчаянно нуждается в этой помощи“.

Министр обороны Эстонии добавил: „Мы все понимаем, что Россия все еще способна угрожать НАТО, потому что у них еще достаточно огневой мощи. Имея военно-морской флот и военно-воздушные силы, они могут довольно быстро пополнить свою армию. А это значит, что угроза никуда не делась. Угроза все еще есть“.

„Ответ кроется в их менталитете времен Второй мировой войны“, — сказал Певкур на вопрос о том, почему российская армия менее мощна, чем многие предполагали.

По словам Певкура, в Эстонии прошли обучение 600 украинских военных. Кроме этого, медики, снайперы и кое-то еще, но подробности раскрывать сейчас нельзя.

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