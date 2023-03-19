Ирене Кяосаар: нарвитяне, приехавшие в приграничный город в 70-х годах прошлого века, ехали в свою страну. А в девяностые проснулись в чужой

Ирене Кяосаар говорит, что для эстонцев - совершенно естественно быть за Украину, так как все, что связано с оккупацией - еще живо в народной памяти.

„Мы в этой теме очень глубоко, и наши мысли черно-белые. Но мы должны понимать, что у других людей, тех, кто из иного исторического прошлого, из иного инфопространства, с иным воспитанием, есть право думать иначе. Их образ мыслей невозможно поменять за пару секунд. Нам это может нравиться, может не нравиться, но если мы вспомним, откуда эти люди приехали, как они поселились в той же Нарве, то многое станет понятно“, - говорит Кяосаар.

Она напоминает, что это люди, которые приехали в Нарву жить и работать в 60-70 годах. „Между прочим, они приехали в свою страну, поскольку это было советское время. Нам, опять же, может это нравиться или не нравиться, но они так думали. Это мы знали, что это наша земля и желали ее освобождения. А они жили совершенно в иной реальности. Они считали так. Мы считали по-другому“.

Ирене говорит, что многие приехали откуда-то из других далеких частей СССР, обжились, построили семьи, карьеру, говорили по-русски. И в 90-е они вдруг проснулись в новой стране.

„Все это требует очень много времени, чтобы привыкнуть, сгладить, перестроиться. А ведь то поколение сейчас еще живо. Это мы эстонцы, согласны были за независимое государство кожуру картофельную есть, а эти люди - нет, более того, еще какое-то время некоторые из них думали, что СССР может вернуться. Независимая Эстония, увы, не была их страной, они оказались тут по воле судьбы“.

Разумеется, подчеркивает эксперт, за 30 лет многое поменялось, люди понимают, что живут в суверенной Эстонии, они лояльны эстонскому государству, поскольку не уехали в 90-х.

„В конечном итоге здесь остались наши люди, которые считают Эстонию своей страной. Они хотят здесь дожить свой век, хотят, чтобы здесь жили их внуки и правнуки. но они оттуда, и об этом надо помнить“.

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