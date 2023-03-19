ВИДЕО | Будьте осторожны! Воры берут из автомобилей все, что лежит на виду

Технически подкованный вор усилит сигнал ключа автомобиля с бесключевым доступом, чтобы без труда угнать машину.

Пугающий пример – из 2016 года, когда литовские преступники угнали Toyota Land Cruiser, стоявший у одного частного дома в Тартумаа. Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из бандитов стоит с необходимым для угона устройством у входной двери, а другой в это время открывает двери припаркованного у дома внедорожника и заводит машину.

Угонщиков поймали, но больше всего в этой истории пугает то, что они были вооружены. Что было бы, если бы владелец автомобиля проснулся и увидел, что происходит?

„В данной ситуации больше всего беспокоит тот аспект, что по моему двору разгуливает вооруженный человек, – отметил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла. – Стоимость автомобиля возместит страховка каско, но столкнуться с вооруженным угонщиком лицом к лицу было бы опасно для жизни“.

Воруют всё: технику, запчасти и даже топливо

За последние три года число угонов автомобилей практически не изменилось.

Угоны транспортных средств:

Воры покушаются не только на автомобили: также воруют технику, всевозможные вещи, топливо и автомобильные запчасти. За примерами далеко ходить не надо.

Так, 6 февраля на улице Электри в таллиннском районе Кристийне из легкового автомобиля украли провода от зарядок для мобильных телефонов, солнечные очки, ключи от квартиры и технику из багажника. Ущерб составил около 850 евро.

Неделей ранее полиция получила сообщение о том, что в волости Тюри из экскаватора слили дизельное топливо. Ущерб превысил 230 евро.

Согласно статистике, в прошлом году таких преступлений зарегистрировано 386, годом ранее их было еще больше.

Запчасти транспортного средства: