После ордера МУС и перед визитом Си. Владимир Путин посетил Мариуполь, утверждают в Кремле

„Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места. [...] В микрорайоне Невский глава государства пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей зашёл к ним домой“, - утверждается в публикации на сайте Кремля.

Спустя несколько часов после появления сообщений о том, что Владимир Путин посетил оккупированный российскими военными Мариуполь, государственные СМИ показали видео с участием президента и вице-премьера Хуснуллина.

В первой части смонтированного видео, опубликованного „РИА Новости“, Владимир Путин ведет машину, а Марат Хуснуллин сидит на переднем сиденье и рассказывает ему о „помощи жителям и предпринимателям“. За окном машины темно.

Во второй части видео Путин и Хуснуллин осматривают здание. „РИА Новости“ утверждает, что это здание филармонии. Путин садится в одно из кресел в зрительном зале и говорит: „Удобно, красиво“. На этом ролик заканчивается.

Свидетельством того, что Путин действительно побывал в Мариуполе, могут служить кадры, на которых Путин общается на детской площадке, как утверждается, с местными жителями, которые благодарят его за полученные квартиры. Издание „Вёрстка“ пишет, что заднем плане действительно видны здания жилого комплекса „Невский“, о завершении строительства которого СМИ писали в октябре.

Это была вторая необъявленная поездка Путина на оккупированные Россией украинские территории за эти выходные. Накануне сообщалось, что Путин посетил Крым, эта поездка была приурочена к девятой годовщине аннексии полуострова. С начала полномастштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Путин ни разу не побывал на фронте, и посетив захваченный в мае Мариуполь Путин оказался сравнительно недалеко от зоны боевых действий.