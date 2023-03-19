ВИДЕО | Настоящее веселье! Женщина сняла на видео, что происходит в ее сарае, когда никто не видит

Камеры, установленные возле дров, позволяют Кристине наблюдать за дикой природой с очень близкого расстояния, пишет литовский Delfi. Таких видов действительно не увидишь в городе. В этот раз осмотреться вокруг пришли барсуки, сорока и лиса.