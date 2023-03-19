ВИДЕО | В хоккейной лиге Эстонии забросили шайбу-шедевр, которую можно сравнить с одной из лучших в истории чемпионатов мира

На чемпионате мира по хоккею 2011 Микаэль Гранлунд, нападающий сборной Финляндии, забросил шайбу красивым бросок в ворота сборной России, когда взял шайбу на крюк за воротами и перебросил ее за вратаря. „Аиии, ты видел гол, который забил этот парень? Вы видели гол, который забил этот парень? Он взял шайбу на крюк, и российские хоккеисты просто стоят и смотрят: Боже, что сейчас произошло? Гранлунд забросил одну из лучших шайб в истории чемпионатов мира!“ — кричал тогда финский комментатор Антеро Мертаранта.

В эти выходные выяснилось, что и в Эстонии есть хоккеист, способный это повторить. В третьей игре полуфинальной серии между клубом „Пантер“ и „Вялк 494“ нападающий Андрей Розинко из Таллинна проделал аналогичный трюк, забросив „лакросс-гол“.

В то же время встреча получилась чрезвычайно интересной. „Вялк 494“ повел в матче со счетом 2:0 благодаря голам Алексея Войцехивского и Василия Титаренко, но „Пантер“ сумела выйти вперед благодаря двум шайбам Владислава Ануфриенко и шайбе Андрея Розинко. В итоге тартусцы все больше рисковали, за что таллинцы наказали их еще двумя шайбами. „Пантер“ выиграли матч со счетом 5:3 и повели в полуфинальной серии со счетом 2:1.

Четвертая игра этой полуфинальной серии состоится в воскресенье в 16:35 в Тарту. Если „Пантер“ одержал победу, то серия подойдет к концу, если действующие чемпионы одержат победу, то все решится в субботу, 25 марта, в 18:10 в Таллинне. В другом полуфинале рижский „Курбадс“ обыграл нарвский „ПСК“ 4:2 и латыши вышли в финал, выиграв в серии со счетом 3:0.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.