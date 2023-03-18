ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (388-й день) | В России отмечают девятую годовщину аннексии Крыма: Путин приехал в Севастополь

Ранее Госума РФ приняла законы о запрете „дискредитации“ и распространении „фейков“ о добровольческих формированиях, организациях и отдельных людях, оказывающих „содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации“. Соответствующие поправки внесены в статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, которые были приняты в марте 2022 года. Тогда под аналогичные ограничения попала информация о „дискредитации“ и „фейках“ о российской армии и госорганах.

Путин подписал законы о „дискредитации“ и „фейках“ в отношении добровольцев и наемников

Российские власти официально не привлекают срочников к участию в боевых действиях в Украине. Однако, обращают внимание авторы обзора, сотни человек, проходивших срочную службу, скорее всего, могли быть по ошибке отправлены в зону боевых действий или их вынудили подписать контракт.

Об этом пишет Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине. Авторы обзора напоминают, что в российском парламенте находится на обсуждении законопроект об изменениях границ призывного возраста с действующих сейчас 18-27 лет до 21-30 лет. Повышая призывной возраст, считают в Минобороны Великобритании, власти РФ собираются сделать так, чтобы срочную службу проходили те, у кого сейчас есть отсрочка из-за обучения в вузе.

Американский институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке анализирует визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта. Кремль заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют подписать двусторонние документы и обсудить актуальные вопросы „всеобъемлющего партнерства“ России и Китая. В сводке говорится, что по сообщениям, китайские компании продали российским структурам запчасти для беспилотников и оборудование, которое может быть использовано в военных целях. Аналитики полагают, что Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и другими российскими чиновниками схемы обхода санкций, чтобы поддержать продажу и предоставление России китайского оборудования. Тем более, что по оценке ISW, 1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко и Си подписали пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать обходу западных санкций в отношении России путем направления китайской продукции через Беларусь.

ISW: Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Москве может обсудить возможные схемы по обходу западных санкций

Теперь законом, по сути, защищены все участники „специальной военной операции“, как власти РФ официально именуют развязанную ими войну против Украины.

Путин также подписал закон, предполагающий наказание до 12 лет колонии за незаконный экспорт из России или передачу иностранцам военных товаров, технологий или вооружений.

18 марта в России отмечают „воссоединение с Крымом“

Владимир Путин в этот день приехал в Севастополь. Как заявил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов, никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировано. „У нас все спокойно, все под контролем, потому что есть надежные ребята, которые дают нам возможность мирно работать и отмечать“, — сказал Аксенов журналистам.

Ранее Аксенов говорил, что не исключает в этот день „провокаций“ со стороны Украины. Утром сообщалось о „громких звуках“ в Севастополе, но глава аннексированного города заверил, что это на полигоне идут учения.

Пригожин объявил о планах ЧВК „Вагнер“ набрать еще 30 тысяч бойцов к середине мая

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявил, что к середине мая его военная компания планирует увеличить число бойцов на 30 тысяч. В заявлении, опубликованном в телеграм-канале, Пригожин говорит о том, что сейчас по всей России идет активный набор бойцов. „У нас есть дни, когда мы набираем до 1200 человек в день. При этом среднее количество у нас колеблется от 500 до 800 [человек в день], так как сейчас идет активный рост“, - заявил Евгений Пригожин.

Россия согласилась на продление зерновой сделки на 60 дней

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее о факте продления соглашения сообщал президент Турции Реджеп Эрдоган, однако он не уточнял сроков его действия. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков писал в твиттере о 120 днях.

В рамках этого соглашения зерно из заблокированных российскими военными портов Черного моря по специальному маршруту отправляется к побережью Турции, а оттуда уже его покупателям. Соглашение о вывозе украинского зерна было заключено при участии Турции.

США возобновили депортацию в Россию, прерванную вскоре после начала войны в Украине

По данным издания, несколько дней назад из США в Россию был выслан мужчина, который бежал от мобилизации и пытался получить убежище. В Соединенные Штаты он попал через Мексику.

По словам адвоката, миграционные власти, рассмотревшие прошение россиянина, пришли к выводу, что угроза отправки в войска не является достаточным основанием для предоставления убежища.