Нарвский „Транс“ проиграл „Левадии“ в первом домашнем матче сезона

„Левадия“ была более доминирующей стороной на протяжении всего матча. Впервые они вышли вперед на 26-й минуте, благодаря голу Эрнеста Агьири, ганец сделал два касания, а с третьего пробил в правый угол так, что вратарь „Транса“ не смог до него дотянуться.

В начале второй четверти часа „Транс“ попытался сравнять счет, но безрезультатно. На 74-й минуте Михаэль Шённинг-Ларсен, обвел Харлина Суареса и нанес удар в по воротам „Транса“, который отскочил от штанги и попал в спину вратаря „Транса“ и счет стал 0:2.

„Левадия“ уходит на паузу сборных имея в своем активе две победы и две ничьи, у „Транса“ три поражения в первых трех матча сезона.

Полузащитник Михкель Айнсалу, завершивший игру в роли капитана „Левадии“, после матча признал, что команда становится все лучше и лучше. „Команда с каждым днем ​​становится все более сплоченной. Мы сделали выводы из первой игры, главный тренер [Курро Торрес] показал нам все заранее, и каждый взял оттуда то, что ему нужно“, — сказал 27-летний футболист в эфире Soccernet, похвалив всю команду. . „Три очка, я очень доволен игрой каждого. Единая команда, мы выложились по полной“.

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