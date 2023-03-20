В праздник квартирное товарищество не вывесило флаг: какое наказание последует?(16)
Житель Нарвы Сергей заметил, что в день празднования независимости Эстонской Республики 24 февраля не на всех многоэтажных домах города были вывешены государственные флаги.
Его интересует, обязательно ли по закону все квартирные товарищества должны в такие дни вывешивать флаг Эстонии? - пишет „Нарвская газета“.
Сергей также интересуется: если это обязательно, то какое наказание может быть за нарушение, кто обязан следить за выполнением закона и требовать его соблюдения?
Наш читатель задается и таким вопросом: если квартирное товарищество получит штраф за нарушение законодательства, то оплачивать его придется из средств самого КТ? То есть из денег, которые собирают с квартирособственников. И могут ли члены квартирного товарищества заставить оплатить штраф свое руководство, если виновато в этом правление КТ и его председатель?
Ну и напоследок по этой теме: может ли частное лицо проявить инициативу и самостоятельно вывесить флаг Эстонии?
Пояснения Нарвского отделения полиции:
„Требования о том, когда и как вывешивать государственный флаг, обозначены в законе о флаге: https://www.riigiteataja.ee/akt/882755?leiaKehtiv.
В случае нарушений правил вывешивания и использования государственного флага может последовать наказание, прописанное в Пенитенциарном кодексе § 271. В случае с физическим лицом это денежный штраф или арест; в случае с юридическим лицом – штраф до 960 евро. Выплата штрафа является обязательством того, кто признан виновным в нарушении закона.
Надзор за этим осуществляет Департамент полиции и погранохраны. Полиция занимается решениями по этой статье крайне редко – в среднем раз в год“.
Комментарий руководителя группы участковых Нарвского отделения полиции Кальмера Янно:
Руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции Кальмер Янно: „Как правило, сознательного игнорирования закона мы не фиксировали“. Фото предоставлено Нарвским отделением полиции
„В последние годы полиция редко сталкивается с необходимостью напоминать людям правила вывешивания и использования государственного флага. Как правило, причины невывешивания флага объяснимы, и сознательное игнорирование требований закона мы не фиксировали. Если же мы получаем сообщение о том, что кто-то не выполнил обязанность вывесить государственный флаг или вывесил его как-то некорректно, то этим занимаются участковые полицейские. В случае адекватной и понятной причины несоблюдения закона о государственном флаге в первый раз выносится предупреждение, а при повторном нарушении может последовать и наказание“.
Юрист Александр Ефимов считает разумным практику вынесения предупреждения, потому что люди исправляют свои ошибки. Фото: Александр Мясоедов
Юрист Александр Ефимов в своем комментарии объясняет, что, согласно закону, за нарушение требований по поднятию эстонского флага или использованию эстонского флага и его цветового сочетания, а также использование эстонского флага в качестве товарного знака, физическому лицу может быть назначено наказание в виде денежного штрафа в размере до ста штрафных единиц или ареста (одна штрафная единица составляет 4 евро). В случае физического лица это составляет максимально 400 евро.
„Но на практике мне неизвестны случаи наказания по ст.271 Пенитенциарного кодекса, конкретно за не вывешивание флага, тем более в отношении КТ, и если такая практика есть, то она крайне редка, – сообщил „НГ“ Ефимов.
– Также крайне редко на практике общее собрание квартирного товарищества применяет ответственность правления и требует с правления возмещения причинённого КТ ущерба своими действиями или бездействием“.
Юрист считает, что практика полиции, когда за подобное нарушение в первый раз выносится предупреждение, а наказание следует при повторном нарушении – это разумный подход. „Поэтому и наказания за нарушения с флагом практически нет, предупреждения оказывается достаточно, – поясняет Ефимов. – На практике и по другим нарушениям полиция никогда на первый раз не применяет максимальный размер штрафа, всё зависит от обстоятельств и пояснений нарушителя“.
Александр Ефимов также объяснил, что в Эстонии каждый имеет право поднимать и использовать эстонский флаг в соответствии с положениями настоящего закона и общепринятой практикой. „Например, в День независимости, День Победы и День восстановления независимости эстонский флаг вывешивается на жилых, коммерческих и административных зданиях“, – напомнил юрист.