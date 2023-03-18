Служба внешней разведки Эстонии: Пригожин и Кадыров угрожают власти Путина

„Их поведение может быть признаком паники. Возможно, они поняли, что война в Украине была огромной ошибкой, которую уже не исправить, и теперь единственный путь — продолжить борьбу, используя всё более радикальные методы“, — отмечают авторы доклада.



Также в Службе внешней разведки Эстонии полагают, что такая радикализация политической элиты может быть частью плана Путина — он позволяет радикалам высказываться, чтобы показать, что с его исчезновением у руля встанет ещё более экстремистская группа.



По той же причине, считают эстонские аналитики, Путин позволил бизнесмену Евгению Пригожину и главе Чечни Рамзану Кадырову расширить свою власть и набрать большую популярность среди российской общественности.



Президент России, по версии эстонской разведки, беспокоится о том, что умеренные политики могут представить себя в качестве альтернативы его режиму: чтобы предотвратить это, он заставляет „силовые фигуры с ранее умеренным имиджем полностью дискредитировать себя радикальными заявлениями“. Один из примеров — бывший президент Дмитрий Медведев, когда-то считавшийся относительно либеральным политиком, а сейчас угрожающий ядерными ударами половине мира.



В Службе внешней разведки предполагают, что рост радикальных настроений среди руководящей элиты может выйти из-под контроля. „В какой-то момент Путину самому может стать трудно обуздать ультрарадикалов, вдохновленных их растущим влиянием. Пригожин и Кадыров особенно опасны в этом контексте, поскольку у каждого из них, по сути, есть своя частная армия“, — говорится в докладе.