Некоторые жители Калласте надеются обжаловать снос монумента погибшим во Второй мировой войне

В Калласте был демонтирован памятник павшим во Второй мировой войне и направлен в Художественный музей Эстонии. Местные жители надеются обжаловать это решение волостных властей и вернуть монумент на место, поскольку на нем нет ни единого советского символа, сообщает ERR.