Некоторые жители Калласте надеются обжаловать снос монумента погибшим во Второй мировой войне
В Калласте был демонтирован памятник павшим во Второй мировой войне и направлен в Художественный музей Эстонии. Местные жители надеются обжаловать это решение волостных властей и вернуть монумент на место, поскольку на нем нет ни единого советского символа, сообщает ERR.
После проведения анализа Государственной канцелярией, монумент попал в „черный список“ памятников советского наследия и волостное собрание Пэйпсияэре дало добро на его демонтаж. Ранним утром 14 марта монумент с площади вывезли.
Против ликвидации памятника было собрано более 80 подписей местных жителей, которые также направили властям волости запрос на обжалование принятого решения еще до демонтажа монумента.
Представители волости отправятся в Калласте 5 апреля, чтобы обсудить с местными жителями будущее опустевшей площади.