Интересная развязка: Гринвуд женится на девушке, обвинившей его в изнасиловании. Пара ждет ребенка

Как сообщает The Sun, форвард „Манчестер Юнайтед» и его девушка Хэрриет Робсон планируют свадьбу. Гринвуд уже рассказал семье об этих намерениях.

Ранее стало известно, что пара ждет ребенка. Недавно Гринвуда и его беременную спутницу заметили возле отеля Langham Hotel в Лондоне.

Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как Робсон в соцсетях выложила серию фото, заявив, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В феврале этого года с него сняли все обвинения.

Гринвуд все еще не играет за „Юнайтед“ – он отстранен от команды на время проведения внутреннего расследования.

Источник - Sports.ru.

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