20.03.2023, 14:00
МНЕНИЕ | Российские спортсмены - оружие Кремля
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В последнее время все чаще обсуждается вопрос о том, допускать ли российских спортсменов к участию в Олимпиаде? Возвращение атлетов из России на международную арену может привести к кровопролитию не только на поле боя, но и на соревнованиях.
В феврале МОК выступил с предложениями о допуске на соревнования спортсменов из России и Беларуси. С начала российского вторжения в Украину, атлеты из этих стран находятся в своеобразной изоляции. Исключения касаются только некоторых видов спорта, которые по-прежнему допускают россиян и белорусов под нейтральным флагом (теннис).