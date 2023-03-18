Олимпийский чемпион из России подозревает норвежского биатлониста в употреблении допинга

Бё установил новый рекорд, выиграв спринт на этапе КМ в Холменколлене в четверг, одержав свою 17-ю победу в сезоне. На чемпионате мира этого года в Оберхофе 29-летний норвежец завоевал медали на всех дистанциях, пять золотых, одно серебро и одну бронзовую медаль.

„Новый рекорд Бё? В том, что он талантлив, спора нет. Но я не исключаю, что норвежская команда и сам Бё легально используют запрещенные препараты в качестве терапевтических исключений… Я верю, что настанет время, когда выяснится, на каких препаратах они выигрывали все свои медали“, — приводит слова Васильева matchtv.ru.

„Чтобы победа была ликвидная, настоящая, необходимо выиграть в равных условиях. А сейчас их не существует. По причинам каких‑то мифических болезней норвежцам разрешено применять огромное количество запрещенных препаратов“, — говорит Васильев.

По словам бывшего биатлониста, его теорию доказывает и тот факт, что норвежская легенда Уле-Эйнар Бьёрндален не смог добиться успеха на посту тренера сборной Китая.

„Но если норвежцы действительно такие талантливые, если они знают методики, по которым можно тренироваться, то почему же тогда великий и ужасный Бьорндален, не смог подготовить ни одного спортсмена в сборной Китая? И это при тех великолепных условиях, которые предоставила китайская команда. Даже в десятку никто попасть не мог. Он сам их выбирал, сам тренировал, готовил к стартам. Значит, не только методики важны. Разве на полуторамиллиардную страну не нашлось пяти действительно одаренных спортсменов? Это невозможно. Я не вижу никаких результатов. Это значит, что это опровергает представление о том, что норвежцы самые талантливые и знают секретные приемы. Самая главная их методика — легальное использование запрещенных препаратов“, — говорит Васильев.

60-летний Васильев — двукратный олимпийский чемпион. И в 1984, и в 1988 году он выиграл золотую медаль в эстафете со сборной Советского Союза.

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