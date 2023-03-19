Новости Эстонии
19.03.2023, 19:05

Конец эпохи? Возможно, традиционный рынок понемногу вымирает

 
Смотрите сравнение цен на рынках страны!
Eesti Konjunktuuriinstituut
На рыночных прилавках можно найти все, что душе угодно.
На рыночных прилавках можно найти все, что душе угодно.
ФОТО: Thea Karin | Delfi Meedia

Мелких производителей осталось немного, а потребители предпочитают крупные торговые центры, где ниже цены и все необходимое есть в наличии, пишет Институт конъюнктуры на страницах Maaleht.

Март полон праздников. После того, как мы отпраздновали Женский день и День родного языка, то сразу впереди маячит Кадрипяев, затем День святого Бенедикта, а затем День Марии Постной, который снова считается женским днем. В этот день принято пить красные напитки, которые придают женским щечкам румянец. Кроме того, в марте начинается весна.

Из этих праздников День Марии Постной день сильнее всего связан с традициями кулинарии, где он играет важную роль в содействии росту капусты, поэтому в некоторых местах его также называли Капустным днем. На Масленицу устраивали капустное гадание, предсказывали осенний урожай семян по заготовленным за зиму кочанам и пекли блинный пирог, чтобы капуста пустила широкие листья. В одних местах в этот день запрещалось есть капусту, в других, наоборот, варили кочан капусты и ели колбасу из свинины.

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