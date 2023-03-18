„Это историческое решение“ Как в Украине, России, США и мире реагируют на международный ордер на арест президента РФ

Как пояснили в суде, есть „разумные основания“ полагать, что Путин несет личную ответственность за это. Также выдан ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ее называли одной из ключевых фигур в системе перемещения украинских детей с оккупированных территорий. „Медуза“ собрала реакции на решение суда в Гааге.

Как отреагировали в России

Пресс-секретарь президента России

Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными.

Мария Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России

Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными.

Мария Львова-Белова

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России

Что хочется сказать: во-первых, здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зоне военных действий, что мы вывозим их, что создаем для них хорошие условия, окружаем их любящими заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что будет дальше — ну, а мы продолжаем работать.

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Не нужно объяснять, КАК использовать эту бумагу 🧻

Андрей Клишас

Председатель конституционного комитета Совета Федерации

Ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение МУС встал на путь самоликвидации.

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам