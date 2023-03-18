ВИДЕО | Кая Каллас: Естественно, я хотела бы видеть Лийну Керсна в правительстве

Лидеры политических партий создаваемой коалиции рассказали вчера о принципах, которые были согласованы при обсуждении вопросов образования. Среди прочего, со следующего года порог обязательного школьного обучения будет повышен до 18 лет, а заработная плата учителей в течение четырех лет вырастет до 120 процентов от средней по стране.

В переговорах также участвовала бывший министр образования Лийна Керсна (Партия реформ), которая в прошлом году подала в отставку из-за вызвавшей вопросы процедуры закупки экспресс-тестов. В декабре прокуратура заявила, что не выявила состава преступления в процедуре закупки. Delfi поинтересовался у премьер-министра Каи Каллас, может ли в принципе Лийна Керсна войти в состав следующего правительства.

„Я очень довольна Лийной Керсна как министром, поэтому, конечно, я хотела бы видеть ее в правительстве“, — сказала Каллас, тут же добавив, что министерские портфели распределятся по окончании коалиционных переговоров.

Что именно представляет собой повышение порога обязательного школьного образования до 18 лет и что планирует правительство по отношению к сельским школам, смотрите в видео (на эстонском языке).