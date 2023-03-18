ИССЛЕДОВАНИЕ | Каждый четвертый подержанный автомобиль ввозится в Эстонию из Германии

Исследование компании carVertical, занимающейся сбором данных об автомобилях, показывает, из каких стран автомобили поступают в Эстонию. Компания обсуждает риски, которые представляют собой импортированные автомобили.

Считается, что немецкие автомобили чаще находятся в хорошем состоянии

26,2% подержанных автомобилей на дорогах Эстонии поступают из Германии, страны-импортера с наибольшей долей рынка, за которой следуют Литва (12,7%), Латвия (12,2%), Швеция (9,3%) и Франция (8,2%). Эти данные были получены путем анализа более одного миллиона отчетов об истории автомобилей. Стоит отметить, что они могут не соответствовать реальной статистике зарегистрированных в Эстонии автомобилей.

„Покупатели подержанных автомобилей ищут машины из Германии, потому что считают, что немецкие водители заботятся о своих автомобилях лучше, чем кто-либо другой. Люди верят, что руководители крупнейшего рынка подержанных автомобилей не пропускают сроки технического обслуживания, заказывают качественный ремонт и покупают в первую очередь лучше оборудованные автомобили“. говорит Матас Бузелис, автомобильный эксперт компании carVertical.

Состояние автомобиля и распространенные проблемы во многом зависят от региона, из которого он прибыл. Автомобили из северных стран, таких как Швеция, как правило, имеют больше коррозии из-за снега, соли и низких температур.

В то же время, хотя автомобили из Италии могут не иметь коррозии, многие подержанные автомобили из этой страны могут иметь потускневшую краску из-за интенсивного солнечного света. В целом, резкие перепады температур никогда не идут на пользу автомобилю. Это также объясняет, почему эстонцы любят немецкие автомобили. В Германии относительно мягкий климат и хорошие дороги, что в совокупности снижает риск коррозии, потускнения краски и проблем с подвеской.

Трансграничная покупка и продажа подержанных автомобилей более рискованна