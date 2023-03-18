Популярность общественного транспорта вновь возрастает

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, бесплатный и удобный общественный транспорт в условиях следующих друг за другом кризисов является необходимой мерой поддержки населения, важность которой демонстрирует и возрастающее число поездок. „С одной стороны, это большая помощь для малообеспеченных семей, с другой, предлагает альтернативу использованию личного автомобиля. В особенности в ситуации, когда возросшие цены на топливо стали для многих неподъемными“, - сказал мэр.

„В 2022 году на общественном транспорте было совершено около 96,3 млн поездок, что в сравнении с 2021 годом на 27% больше. Если сравнивать данные за январь и февраль прошлого года с данными за первые два месяца этого года, число провалидированных поездок возросло с примерно шести миллионов до девяти миллионов, или на 33-34%“, - пояснил Кылварт.

Экологичный общественный транспорт является очевидным приоритетом Таллинна. Значимым в этой сфере стало приобретение электробусов и строительство станций подзарядки, а также строительство трамвайной ветки в порт. Город намерен в ближайшие годы приобрести новые трамваи и электробусы, подготовка к проведению тендеров начнется в будущем году.

В 2022 году в нескольких районах города повышена доступность общественного транспорта. На нескольких маршрутах как в будни, так и на выходных появились дополнительные отправления. Также на маршрутах повышенной востребованности заменены обычные автобусы на более вместительные сочлененные. На части линий продлен также период обслуживания.

В Таллинне функционирует 80 маршрутов общественного транспорта (72 автобусных, 4 – трамвайных и 4 - троллейбусных). В часы пик маршруты обслуживает 441 автобус, 47 трамваев и 32 троллейбуса. На данный момент в автобусном парке города 545 автобусов, 350 из них движутся на газовом топливе, 44 – гибридные. Также в пользовании находятся 65 трамваев и 44 троллейбуса.

В бюджете Таллинна на 2023 год на маршрутные перевозки изначально запланировано 120,3 млн евро, к этому добавится 300 000 евро на реализацию пилотного проекта ночных автобусов в летние месяцы.