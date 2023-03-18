Пропадет с прилавков? Во всей Европе хотят запретить ловлю и употребление в пищу угря

Этот период также в значительной степени совпадает с правилами Дании и Швеции. Дело в том, что угри должны пройти пролив между Данией и Швецией, чтобы попасть на нерестилища в Атлантике. Запрет также распространяется на угрей, попавших в сети в качестве прилова.