Создаваемая коалиция: исключений при переходе на эстоноязычное образование не будет

О ходе переговоров журналистам рассказали глава Партии реформ Кая Каллас, председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс и председатель Eesti 200 Лаури Хуссар.

По словам Каллас, новая коалиция намерена продолжать переход на эстоноязычное образование. Каллас и Ляэнеметс подчеркнули, что исключений при переходе на эстоноязычное образование не будет, но при необходимости учебным заведениям будут оказывать помощь. По словам Хуссара, при переходе на обучение на эстонском языке каждая школа будет рассматриваться отдельно, то есть сможет при желании получить соответствующие инструкции.

„Некоторым школам не нужен отдельный план, школы не должны ждать этого плана, но мы предлагаем помощь школам, которые говорят, что у них есть какие-то трудности. Это целенаправленная помощь, которая исходит из потребностей конкретной школы“, – пояснила Каллас.

„Мы не собираемся составлять отдельные планы, будем делать это лишь тогда, когда будет необходимость. Мы готовы оказать этим школам существенную помощь, чтобы переход был максимально плавным“, — добавила она.

Также Каллас, говоря об образовании, отметила, что каждый год из образовательной системы выпадает около 2000 детей, по ее словам, в основном это мальчики. „Их трудно вернуть обратно в образовательную систему. Чтобы избежать этого, мы сделаем обязательным получение образования до 18 лет или получение профобразования“, – сказала Каллас.

По словам Каллас, целью создаваемой коалиции является повышение за четыре года заработной платы учителей до 120% от средней зарплаты.