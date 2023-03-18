Пропавший 60-летний Николай найден

Сотрудники дома попечения обнаружили, что Николай пропал 17 марта после полудня. Сначала они сами начали искать мужчину в окрестностях, однако, когда сделать этого не удалось в течение нескольких часов, обратились за помощью в полицию.

В субботу полиция сообщила, что человек из Таллинна увидел объявление о розыске пропавшего мужчины и заметил человека, похожего на него, в магазине в Таллинне. Он сообщил о наблюдении в полицию, и правоохранители установили, что это разыскиваемый. С Николаем все в порядке, и он снова отправился в дом престарелых.