Полиция просит помощи в поисках 60-летнего Николая(3)
Полиция просит помощи в поисках Николая, который сегодня днем ушел из таллиннского дома попечения в Иру и до сих пор не вернулся.
Сотрудники дома попечения обнаружили, что Николай пропал, после полудня. Сначала они сами начали искать мужчину в окрестностях, однако, когда сделать этого не удалось в течение нескольких часов, обратились за помощью в полицию. Поведение Николая может быть непредсказуемым, и, находясь без помощи, мужчина может попасть в беду. У него нет с собой телефона.
Территорию вокруг дома попечения и район Ласнамяэ исследовали с помощью служебной собаки. Пока мужчину найти не удалось, поиски продолжаются.
Николай был одет в синюю куртку, у него были синий шарф и зеленая шапка, обут он был в кроксы.
Полиция просит всех, кто где-либо видел Николая, позвонить по телефону 112.
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