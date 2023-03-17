Полиция просит помощи в поисках 60-летнего Николая

Сотрудники дома попечения обнаружили, что Николай пропал, после полудня. Сначала они сами начали искать мужчину в окрестностях, однако, когда сделать этого не удалось в течение нескольких часов, обратились за помощью в полицию. Поведение Николая может быть непредсказуемым, и, находясь без помощи, мужчина может попасть в беду. У него нет с собой телефона.