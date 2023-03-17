ЧП и криминал
17.03.2023, 21:37

Полиция просит помощи в поисках 60-летнего Николая

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Пропавший Николай
Пропавший Николай
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках Николая, который сегодня днем ушел из таллиннского дома попечения в Иру и до сих пор не вернулся.

Сотрудники дома попечения обнаружили, что Николай пропал, после полудня. Сначала они сами начали искать мужчину в окрестностях, однако, когда сделать этого не удалось в течение нескольких часов, обратились за помощью в полицию. Поведение Николая может быть непредсказуемым, и, находясь без помощи, мужчина может попасть в беду. У него нет с собой телефона.

Территорию вокруг дома попечения и район Ласнамяэ исследовали с помощью служебной собаки. Пока мужчину найти не удалось, поиски продолжаются.

Николай был одет в синюю куртку, у него были синий шарф и зеленая шапка, обут он был в кроксы.

Полиция просит всех, кто где-либо видел Николая, позвонить по телефону 112.

Пропавший Николай

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