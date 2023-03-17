Правительство Эстонии поддерживает решение Гаагского суда о выдаче ордера на арест Путина(17)
Ведущие эстонские политики высказывают поддержку решению Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.
Президент Эстонии Алар Карис емко отметил, что „ни одно преступление не остается безнаказанным“:
„Это первый шаг на пути к справедливому суду. Ордер на арест Путина посылает исторический сигнал: первопричиной военных преступлений, совершенных в Украине, являются преступные решения российских лидеров, - написала в твиттере премьер-министр Кая Каллас, комментируя постановление Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина. - Это напоминание, что никто не застрахован от правосудия, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности“.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что этот шаг означает обязательство всех государств-участников МУС арестовать Путина и передать его суду, если он прибудет в их страну.
„Многочисленные серьезные преступления - массовые убийства без суда и следствия, аресты, похищения, пытки и изнасилования - были совершены на подконтрольных России территориях. Тысячи украинских детей были насильно перевезены в Россию и незаконно усыновлены, - сказал Рейнсалу. - Кровь не только на руках военных, которые калечили или лишали жизни украинцев, но и на руках кремлевского руководства во главе с Путиным. В свете этих новостей морально немыслимо, чтобы западные лидеры лично общались с Путиным“, - добавил он.
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