Правительство Эстонии поддерживает решение Гаагского суда о выдаче ордера на арест Путина

Президент Эстонии Алар Карис емко отметил, что „ни одно преступление не остается безнаказанным“:

„Это первый шаг на пути к справедливому суду. Ордер на арест Путина посылает исторический сигнал: первопричиной военных преступлений, совершенных в Украине, являются преступные решения российских лидеров, - написала в твиттере премьер-министр Кая Каллас, комментируя постановление Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина. - Это напоминание, что никто не застрахован от правосудия, даже главы государств. Российский режим будет привлечен к ответственности“.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что этот шаг означает обязательство всех государств-участников МУС арестовать Путина и передать его суду, если он прибудет в их страну.

„Многочисленные серьезные преступления - массовые убийства без суда и следствия, аресты, похищения, пытки и изнасилования - были совершены на подконтрольных России территориях. Тысячи украинских детей были насильно перевезены в Россию и незаконно усыновлены, - сказал Рейнсалу. - Кровь не только на руках военных, которые калечили или лишали жизни украинцев, но и на руках кремлевского руководства во главе с Путиным. В свете этих новостей морально немыслимо, чтобы западные лидеры лично общались с Путиным“, - добавил он.

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