Новым послом Украины в Эстонии вместо Марьяны Бецы станет Максим Кононенко

Президент Украины принял решение освободить от должности действующего посла Украины в Эстонии Марьяну Бецу. Украину в Эстонии вместо Бецы будет представлять Максим Кононенко. Соответствующие два постановления появились на сайте Президента Украины в пятницу.

Марьяна Беца является послом Украины в Эстонии с 2018 года и была назначена предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

Максим Кононенко ранее был послом Украины в Нидерландах и был освобожден от этой должности в сентябре 2022 года.

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