Выборы нового главы Нарвского горсобрания назначили на 23 марта, но они могут не состояться

Однако, как рассказал радионовостям ERR заместитель председателя Нарвского городского собрания Денис Ларченко из партии Eesti 200, этот вопрос может быть снят им из повестки перед началом сессии.

„Ситуация не стабильная ввиду того, что у нас сейчас правящее меньшинство, 15 против 16. Однако 16 в данном случае не является каким-то единым организмом. Поэтому оппозиция не едина в своем мнении и, конечно же, многие вопросы могут не пройти“, - объяснил Ларченко.

По его словам, сейчас среди депутатов продолжаются переговоры о возможной новой коалиции, которую могут сформировать члены фракции Narva Tulevik (13), созданной на базе избирательного союза мэра Нарвы Катри Райк, депутаты из фракции Kesk (5), а также члены списка Eesti 200 - Денис Ларченко и Наталия Умарова.

Председатель фракции „На благо Нарвы“ Алексей Евграфов назвал последний вариант вполне рабочим сценарием.

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