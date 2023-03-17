ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (387-й день) | Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, Словакия передаст Украине 13 самолетов МиГ-29
Подводим итоги 387-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина
Как говорится в пресс-релизе МУС, судьи Второй палаты предварительного производства в контексте войны в Украине требуют ареста президента РФ, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
Судьи утверждают, что Путин предположительно несет личную ответственность за военное преступление — незаконную депортацию и перемещение детей с оккупированных территорий Украины на территорию РФ. Аналогичные подозрения выдвинуты в адрес омбудсмена.
Ордера на арест выданы на основании заявлений, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.
Сам Владимир Путин пока лично никак не отреагировал на ордер на свой арест, при этом на лентах российских информагентств появляются сообщения о мероприятиях с его участием.
Журналисты „Русской службы Би-би-си“ и „Медиазоны“, а также команда волонтеров подтвердили по открытым данным, что с начала года на войне в Украине погибли не менее одной тысячи человек, которые должны были отбывать наказание в тюрьмах России.
Только за последние две недели стало известно о гибели более 400 заключенных. Многие из них погибли в боях за Бахмут, следует из некрологов, которые изучили журналисты. Всего известны имена 2092 заключенных российских колоний, погибших в ходе боевых действий в Украине.
В Мариуполе, оккупированном российскими войсками, продолжают сносить здания, поврежденные во время боев за город.
Оккупационная администрация и власти РФ заявляли, что строят в Мариуполе новые кварталы, взамен разрушенных, и сообщали о планах превратить его в „город-курорт“. Завод „Азовсталь“, где несколько месяцев держали оборону украинские военные, оккупационные власти восстанавливать не собираются.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью „Русской службе Би-би-си“ заявил, что выбор, сделанный каждой страной после полномасштабного вторжения России, будет „принят во внимание при построении будущих отношений“.
„Если кто-то в мире думает, что то, как та или иная страна вела себя или какую позицию занимала в самый мрачный момент истории Украины, — не будет учитываться при построении будущих отношений, эти люди просто не знают, как работает дипломатия“, — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков
Как сообщают в Минобороны страны, поставка первой партии пройдет уже на следующей неделе. Автомобили будут задействованы для отправки войск и техники.
Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 самолетов МиГ-29. „Обещания должны выполняться“, — написал в твиттере премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
Украинские военные, как отмечалось ранее, хорошо знакомы с МиГ-29 и другими самолетами, разработанными в СССР, им не придется учиться управлять такой техникой.
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