Правда ли, что Байден рассказал, как ему пару раз вскрывали черепную коробку, чтобы убедиться в наличии мозга?

За спиной Байдена заметны буквы IAFF — это аббревиатура Международной ассоциации пожарных (International Association of Fire Fighters). На фоне виден и логотип этой организации, представляющей интересы более 334 000 профессиональных пожарных и парамедиков. 6 марта 2023 года Байден выступал с речью на юридической конференции этой ассоциации в Вашингтоне, и в тот же день в Сети появились первые ролики с позднее ставшими вирусными словами о вскрытии черепной коробки.

На официальном сайте Белого дома размещена транскрипция всей речи Байдена, а на YouTube-канале администрации американского президента, как и на множестве других, есть запись прямой трансляции мероприятия. Проверив их, можно убедиться, что цитата в распространяемом видео подлинная. На отметке 05:42 президент США говорит, что пожарные однажды спасли ему жизнь, а далее, с 05:51 до 06:08, идёт отрывок, ставший вирусным. Однако сразу после этого Байден называет историю о поиске мозга шуткой и рассказывает, как было на самом деле:

Но я… Все шутки в сторону, случилось вот что: тогда была снежная буря, а у меня была краниальная аневризма (повреждение стенки кровеносного сосуда головного мозга. — Прим. ред.), и нужна была срочная операция. И доктор, который должен был её делать, был лучшим в округе — это было в [Армейском медицинском] центре Уолтера Рида, — потому что он оперировал очень многих людей.



А я не мог добраться туда. Президент, президент-республиканец предложил мне, чтобы меня забрал Marine One (позывной любого летательного аппарата Корпуса морской пехоты США, на борту которого находится президент США. — Прим. ред.), но он не мог лететь из-за погоды. Тогда местная пожарная команда в разгар снежной бури доставила меня на девятичасовую операцию и спасла мою жизнь.

Издание РБК сообщает, что описанные события произошли в 1998 году, однако это неверная дата, ведь тогда президентом США был демократ Билл Клинтон. Операцию, о которой рассказал Байден, провели в феврале 1988 года, когда страну возглавлял республиканец Рональд Рейган, а будущий 46-й президент США был сенатором от штата Делавэр.

После истории об операции Байден рассказал ещё о двух случаях, когда пожарные спасали его семью, пока его не было рядом. В 1972 году, вскоре после избрания Байдена в Сенат, в автомобильной аварии погибли его первая жена и годовалая дочь, а его двух сыновей пожарные достали из покорёженной машины и отвезли в больницу. В 2004 году из-за удара молнии в доме будущего президента возникло возгорание: „Но знаете что? Пожарная бригада прибыла на место, чтобы спасти мою жену, вытащить её кошку и мой [автомобиль] Corvette 67-го года“, — снова пошутил Байден.

Таким образом, по Сети распространяется ролик с подлинными словами американского президента, которые тем не менее могут ввести в заблуждение без соответствующего пояснения. На полной записи его выступления видно, что сразу после окончания вырванного из контекста фрагмента Байден прямо сказал, что пошутил, но во многих онлайн-публикациях случайно или намеренно эта часть его речи игнорируется.

Итог: Вырвано из контекста