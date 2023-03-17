Правда ли, что Байден рассказал, как ему пару раз вскрывали черепную коробку, чтобы убедиться в наличии мозга?
По Сети разошлась видеозапись необычного заявления президента США — будто бы американский лидер заявил, что ему проводили операцию по „нахождению“ мозга. Авторы некоторых публикаций решили, что это утверждение — признак прогрессирующей у политика деменции. Мы проверили, действительно ли Байден говорил такое.
Есть две версии вирусного ролика: одна длится 12 секунд, а вторая чуть дольше — 17 секунд. В более продолжительном видео Джо Байден произносит: „Я вернулся из поездки, меня не было пару дней, и у меня начались ужасные головные боли. Мне поставили диагноз, что… ну, короче. [Врачам] пришлось пару раз отрезать мне макушку, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг“. Причём на словах про хирургическое вмешательство слышен смешок Байдена.
В десятках популярных русскоязычных Telegram-каналах видео и цитата стали поводом для едких шуток. Например, в „Сплетнице» (67 000 просмотров на момент написания этого текста) подпись к ролику гласит: „Старческая деменция Байдена усугубляется“, в „Рифмах и панчах» (178 000) уточнили, что цитата — „не прикол“, а в канале телеведущего Владимира Соловьёва (223 000) отметили, что „истории Джо Байдена становятся всё более увлекательными“. В „Дяде Славе» (149 000 просмотров) написали, что „Байден выдаёт что-то необычное о методах диагностики“, а автор канала „Петя Первый» (66 000) считает, что после этого видео надо „отпустить деда на отдых“. Также распространены различные вариации шутки о том, что мозг американского президента так и не обнаружили. Её можно встретить, например, в каналах „Россия сейчас» (312 000 просмотров), „ Армия 🅉 18+ » (176 000) и „Осташко! Важное» (122 000). В ряде случаев ролик и цитату опубликовали без каких-либо пояснений, среди таких каналов — „Прямой эфир» (735 000 просмотров), „Правдивости» (250 000), „Скотт Риттер в Telegram» (187 000) и „Пул N3» (154 000).
Разошлось видео не только в российском сегменте интернета. Например, сюжет о нём появился на телеканале „Беларусь-1“. Кроме того, ролик с цитатой и комментариями о состоянии здоровья Байдена завирусился в Twitter-аккаунтах американских блогеров и политиков, критикующих действующего президента США (примеры тут, тут и тут; один из этих блогеров поинтересовался, какой же диагноз был у политика), а также встречается на YouTube.
За спиной Байдена заметны буквы IAFF — это аббревиатура Международной ассоциации пожарных (International Association of Fire Fighters). На фоне виден и логотип этой организации, представляющей интересы более 334 000 профессиональных пожарных и парамедиков. 6 марта 2023 года Байден выступал с речью на юридической конференции этой ассоциации в Вашингтоне, и в тот же день в Сети появились первые ролики с позднее ставшими вирусными словами о вскрытии черепной коробки.
На официальном сайте Белого дома размещена транскрипция всей речи Байдена, а на YouTube-канале администрации американского президента, как и на множестве других, есть запись прямой трансляции мероприятия. Проверив их, можно убедиться, что цитата в распространяемом видео подлинная. На отметке 05:42 президент США говорит, что пожарные однажды спасли ему жизнь, а далее, с 05:51 до 06:08, идёт отрывок, ставший вирусным. Однако сразу после этого Байден называет историю о поиске мозга шуткой и рассказывает, как было на самом деле:
Но я… Все шутки в сторону, случилось вот что: тогда была снежная буря, а у меня была краниальная аневризма (повреждение стенки кровеносного сосуда головного мозга. — Прим. ред.), и нужна была срочная операция. И доктор, который должен был её делать, был лучшим в округе — это было в [Армейском медицинском] центре Уолтера Рида, — потому что он оперировал очень многих людей.
А я не мог добраться туда. Президент, президент-республиканец предложил мне, чтобы меня забрал Marine One (позывной любого летательного аппарата Корпуса морской пехоты США, на борту которого находится президент США. — Прим. ред.), но он не мог лететь из-за погоды. Тогда местная пожарная команда в разгар снежной бури доставила меня на девятичасовую операцию и спасла мою жизнь.
Издание РБК сообщает, что описанные события произошли в 1998 году, однако это неверная дата, ведь тогда президентом США был демократ Билл Клинтон. Операцию, о которой рассказал Байден, провели в феврале 1988 года, когда страну возглавлял республиканец Рональд Рейган, а будущий 46-й президент США был сенатором от штата Делавэр.
После истории об операции Байден рассказал ещё о двух случаях, когда пожарные спасали его семью, пока его не было рядом. В 1972 году, вскоре после избрания Байдена в Сенат, в автомобильной аварии погибли его первая жена и годовалая дочь, а его двух сыновей пожарные достали из покорёженной машины и отвезли в больницу. В 2004 году из-за удара молнии в доме будущего президента возникло возгорание: „Но знаете что? Пожарная бригада прибыла на место, чтобы спасти мою жену, вытащить её кошку и мой [автомобиль] Corvette 67-го года“, — снова пошутил Байден.
Таким образом, по Сети распространяется ролик с подлинными словами американского президента, которые тем не менее могут ввести в заблуждение без соответствующего пояснения. На полной записи его выступления видно, что сразу после окончания вырванного из контекста фрагмента Байден прямо сказал, что пошутил, но во многих онлайн-публикациях случайно или намеренно эта часть его речи игнорируется.
Итог: Вырвано из контекста