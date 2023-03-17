Импорт алкоголя из Эстонии в Финляндию вырос более чем на 100% в прошлом году, убытки северного соседа исчисляются сотнями миллионов евро

По данным финской Ассоциации индустрии пивоварения и безалкогольных напитков, количество алкоголя, привезенного финнами из Эстонии в 2022 году, выросло примерно на 110% по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году в Финляндию привезли около 27,3 млн литров алкоголя, тогда как в 2021 году эта цифра составляла примерно 13 млн литров.

В результате частного импорта налоговые убытки Финляндии возросли до 125,1 млн евро, а потеря выручки от продажи алкоголя составила 217 миллионов евро.

Более трети финнов, совершающих поездки в Эстонию, сообщили, что более низкие цены на товары являются либо единственной, либо одной из решающих причин для совершения поездки в соседнюю страну. Алкоголь при этом – основной продукт, который финские туристы привозят из Эстонии: 63% сообщили, что привозили алкогольную продукцию в прошлом году.

К таким результатам пришел исследовательско-аналитический центр TAK, изучающий туризм финнов в Эстонию с 2014 года.

Одновременно с этим количество онлайн-покупок алкоголя возросло значительно. Покупки в иностранных онлайн-магазинах привели к налоговым потерям в размере около 115 млн евро. На это указывает отчет Ведомства здравоохранения и социального развития THL.

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