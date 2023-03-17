Еврокомиссия требует от Apple, AliExpress, Spotify и других технологических гигантов раскрыть количество своих пользователей

Бретон объявил в пятницу, что несколько крупных технологических компаний не соблюдают Закон о цифровых услугах (DSA), согласно которому компании должны были сообщить к февралю их количество клиентов в Европе. В соответствии с законом, несколько требований DSA применяются к предприятиям с более чем 45 млн клиентов в Европейском союзе.

Закон Евросоюза нарушили компании Amazon, Apple, Spotify, Booking.com, eBay, OnlyFans, AliExpress и Pinterest. Согласно принятому в 2022 году Закону о цифровых услугах, онлайн-платформы должны нести ответственность за модерацию собственного контента в целях борьбы с сексуальным насилием в отношении детей и пропагандой терроризма.

Тьерри Бретон подтвердил в пятницу, что Европейская комиссия сама определит в ближайшие недели, какие онлайн-платформы она считает крупными, комиссия уже приняла соответствующее решение по 20 компаниям, в число которых входят Facebook, Twitter и Google.

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