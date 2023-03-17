ГРАФИК | Февраль в цифрах: больше всего выросли цены в Венгрии и Латвии. Эстония не отстает

В феврале самые низкие показатели инфляции были в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,4%) и Испании (6,0%). Самый высокий уровень инфляции был в Венгрии (25,8%), Латвии (20,1%) и Чехии (18,4%). По сравнению с январем годовая инфляция снизилась в 15 странах-членах ЕС, в двух странах она оставалась стабильной, в десяти странах выросла.

Инфляция в Еврозоне больше всего отразилась на росте цен на продукты питания, алкоголь и табак. За ними следуют промышленные товары и энергоносители.

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