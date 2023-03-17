В Таллинне хозяйка принесла кошку на свое рабочее место, получила зарплату и пропала

В приют Pesaleidja обратился работник одной расположенной под Таллинном мастерской и поведал о проблеме: пару недель назад на работу к ним в контору устроилась женщина, которая вскоре попросила разрешения взять на работу кошку, чтобы животное не скучало дома в одиночку в течение долгого времени.

Женщине позволили это сделать, однако после дня выдачи зарплаты женщина более на работе не появлялась, на телефонные звонки она тоже не отвечала.

А ее уже не молодая кошка осталась жить в конторе, хотя по возрасту ей было бы спокойнее находиться в приюте.

Совесть не позволяет сотрудникам мастерской выбросить животное на улицу в холодную погоду, но и времени заниматься кошкой у них тоже нет. Поэтому они ищут ей с помощью Pesaleidja новый дом.

Если вы можете помочь, дайте о себе знать на домашней страничке Pesaleidja.

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