17.03.2023, 15:55
Путешествие подбитого российского танка по Эстонии заканчивается. Несколько городов отказались его выставлять(5)
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Разбитый танк Т-72, который объехал всю страну, в итоге будет выставлен в военном музее в Виймси.
В грядущие выходные танк будет находиться в Вильянди. „В начале следующей недели по просьбе волости Хийумаа мы надеемся доставить подбитый российский танк в Кярдла, а затем экспонат прибудет в военный музей в Виймси“, - сказал руководитель отдела стратегических коммуникаций Министерства обороны Томас Мелл.