МНЕНИЕ | Сябры - sõbrad. Как беларусы берегут историческую память о Дне Воли

Я переехал в Эстонию незадолго до празднования 100-летия независимости Эстонии. Тогда я увидел, как важен здесь этот праздник, какую радость и невероятную гордость он пробуждает в людях, как красиво и достойно проходят праздничные мероприятия. Я подумал, что очень хочу, чтобы и в свободной Беларуси наш День Воли стал именно таким.

У наших народов разная судьба - похожее начало, но такой разный путь к свободе. В 1918 году в Европе шла большая война империй, которая принесла на наши земли разрушения и смерти. Именно тогда беларусы, как и эстонцы, и другие европейские народы, осознали необходимость самоопределения, почувствовали историческую возможность стать самостоятельными. Встали не за „всю власть советам“ или „за великую, единую и неделимую“, а проявили волю к собственной свободе.

Эстонцы объявили свою независимость 24 февраля, а беларусы спустя всего месяц 25 марта 1918 года создали свою Белорусскую Народную Республику под бело-красно-белым флагом. Наши молодые государства тогда признали друг друга, как sõber сябра, о чем напоминает памятная доска на доме в Старом Таллинне, где размещалась дипмиссия БНР.

Беларусы сейчас разделённый народ, из-за репрессий и войны в Украине сотни тысяч нас уехали из страны. В самой Беларуси День Воли и символика БНР запрещены - это символы протеста против режима Лукашенко. Беларусы же за рубежом День Воли любят и всегда отмечают. Это день, когда мы собираемся вместе, идём маршем, организуем концерты беларуских музыкантов и другие мероприятия. Наверное, когда-то именно так эстонцы, бежавшие от советской власти на Запад, отмечали годовщины провозглашения Эстонской республики и сберегли историческую память и свой праздник для нынешних поколений.

Эстонцы смогли свою независимость отстоять в Освободительной войне и восстановить её после советской оккупации, а мы - беларусы, к сожалению, пока нет. Мы зовем наш праздник День Воли, потому что победы, в которую верим, мы ещё не добились, но воля к победе у нас есть, а значит мы обязательно её добьёмся. Вы говорите: „Elagu Eesti!“, мы повторяем: „Жыве Беларусь!“