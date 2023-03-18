Член Кайтселийта, уволенный в резерв из-за отказа от вакцинации, выиграл суд второй ступени

Член Кайтселита, проходивший срочную службу, приказом заместителя командующего Силами обороны за несоответствие требованиям призыва на действительную службу был уволен в запас. Несоответствие требованиям заключалось в отказе от вакцинации.

В августе 2022 года Таллиннский административный суд признал приказы начальника Сил обороны и командующего Силами обороны противоправными. Административный суд взыскал с Кайтселийта и Сил обороны солидарно в пользу подателя жалобы сумму в размере 12 средних зарплат. Суд также присудил в пользу заявителя судебные издержки в размере 3974.40 евро. В остальной части заявление не было удовлетворено (заявитель настаивал на компенсации в большем размере).

По мнению окружного суда, требование, за неисполнение которого человека в мирное время освобождают от должности или действительной службы, должно опираться на закон или на указ, принятый на основании закона. Поскольку командующий Силами обороны и начальник Кайтселийта, отдали приказы пройти вакцинацию, не опираясь на закон, освобождение от службы было противоправным.

Как отметил в своем решении суд, требование пройти вакцинацию не может быть армейским приказом в значении закона, как полагали отдававшие его лица, оно является дополнительным требованием, касающимся здоровья, которое предъявляется для продолжения служебных отношений.

Одним словом, если человек не выполняет требование, проистекающие из приказов командующего Силами обороны и начальника Кайтселийта, это не может повлечь за собой освобождение от службы. Освободить от службы можно только на основании закона или указа на основании закона, а не на основании приказов. В связи с этим у суда не было необходимости оценивать требование пройти вакцинацию с точки зрения правового основания и пропорциональности.

По закону податель жалобы имеет право потребовать выплаты компенсации в размере средней зарплаты за 12 месяцев, и суд принял соответствующее решение.

Компенсация была присуждена солидарно, так как податель жалобы был освобожден от действительной службы на основании приказов начальника Кайтселийта и командующего Силами обороны.