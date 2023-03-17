Полиция задержала мужчину, устроившего взрыв в Кохтла-Ярве

В понедельник около 10:30 полиция получила сообщение, что в Кохтла-Ярве на ул. Кескаллеэ произошёл взрыв. По предварительным данным в магазин, находящийся на уд. Кескаллеэ зашёл мужчина 43 лет, который бросил в ноги другого мужчины 52 лет предмет, который взорвался. Мужчина 52 лет получил травмы, и его увезли в больницу. Подозреваемый в преступлении покинул место происшествия.

Насколько известно полиции, это был предмет, содержащий воспламеняющуюся жидкость, что и вызвало взрыв. Все обстоятельства дела будут выясняться в ходе уголовного производства.

Подозреваемый задержан

15 марта вечером в Кохтла-Ярве в части города Ору полицейские задержали мужчину 43 лет, которого подозревают в том, что за несколько дней до этого он и совершил вышеупомянутое преступление.

Сотрудник Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп сообщила, что мужчина полиции был известен и ранее: 13 марта он должен был явиться в Вирускую тюрьму для исполнения ранее назначенного ему наказания. Поэтому подозреваемого увезли сразу после задержания в Вирускую тюрьму отбывать своё наказание.

„Взрыв – это очень опасное происшествие, которое при наличии посторонних лиц могло иметь очень трагические последствия“, - добавила Мюрсеп.

Уголовное производство ведет Идаская префектура полиции, руководит следствием Вируская окружная прокуратура.