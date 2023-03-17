Не опять, а снова: на автомобиль Лийзы Пакоста повторно напали вандалы

Начальник следственного отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс сообщил порталу Delfi, что стражи порядка делают со своей стороны всё, чтобы найти автора „художеств“.

„Вчера патруль полиции прибыл на место происшествия и взял показания собственника автомобиля - Лийзы-Ли Пакоста, а также зафиксировал причиненный машине ущерб. Выяснилось, что это уже повторный случай - в феврале с автомобиля была частично содрана предвыборная реклама“, - сказал Прантс.

„В Эстонии надо жить так, чтобы за спокойное и мирное высказывание своего мнения никто не подвергался физическим нападкам, чтобы тебе не били окна и не крушили имущество“, - написала в социальных сетях Пакоста, имея в виду данный случай вандализма.

На машине Пакоста краской (видимо из баллончика) написано „Цензор“.

„Да, я говорила, что партия Eesti 200 поддерживает дополнение дефиниции о ненавистнической риторике без расплывчатых формулировок, таким образом, чтобы такой риторикой были признаны публичные призывы к ненависти, насилию или дискриминации, направленные против групп людей, и которые представляют опасность для общественного порядка. Да, я добавляла, что для защиты свободы слова мы будем более ясно формулировать понятия, - продолжила Пакоста - Но ты, кто вломился в мой сад и повредил стоящий там автомобиль, ты исключительный трус. Была бы у тебя смелость, ты бы вызвал меня публично подискутировать“.

Пакоста подчеркнула, что инцидент ее не напугал, а лишь прибавил сил. „Но оставь мой дом и семью в покое“, - добавила она.

Пакоста поблагодарила полицию за очень профессиональную реакцию.